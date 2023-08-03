لينك تظلمات الثانوية العامة 2023.. خطوات التقديم خطوة بخطوة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لينك تظلمات الثانوية العامة 2023، على نتيجة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2023، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد دفع مبلغ 200 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك.

لينك تظلمات الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التعليم، لينك تظلمات الثانوية العامة 2023، مشيرا إلى أنّ التقديم بالبريد الموحد للطالب، على الموقع الرسمي للوزارة، وأول موعد للاطلاع على أوراق الإجابة بتظلمات الثانوية العامة 2023، يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس في المقرات المحددة بالمديريات التعليمية في كل محافظة.

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، كما يلي.

- الدخول باستخدام البريد الموحد لقبول التظلمات ويمكن الاطلاع على البريد الموحد للطالب من خلال زيارة موقع البريد الموحد.

- دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 «200 جنيه للمادة».

- تسدد بالبريد أو فوري كود 66616 أو منافذ الدفع المتعاقد معها.

- ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.

- تلقي رسالة بيوم وتاريخ التظلم والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر دون اصطحاب مدرس المادة.

- الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

- الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.