«التعليم»: حصول طالب الثانوية العامة المتظلم على صورة من ورقتي الأسئلة والإجابة

قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني أعلن في المؤتمر الصحفي الخاص بنتيجة الثانوية العامة أول أمس الإثنين فتح باب التظلمات بدءًا من غد الخميس 3 أغسطس لمدة أسبوعين، وسيكون التقديم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة، لافتًا إلى أن الطالب المتظلم سيحصل على صورة ضوئية من ورقة الأسئلة والإجابة.

تخصيص موعد للتظلم

وأضاف «زلطة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج «اليوم»، المذاع على قناة DMC، أن الطالب الذي سيتقدم بالتظلم على أي مادة من المواد سيتم تخصيص موعد له كي يطلع على صورة ضوئية من ورقة الأسئلة وورقة الإجابة ونموذج الإجابة.

طريقة تقديم التظلم

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام الإجراءات المتبع في العام الحالي هو أن كل ورقة أسئلة وإجابة متعلقة بالبابل شيت أو الأسئلة المقالية عليها باركود حتى تكون منسوبة للطالب فقط، وسيكون من حقه الاطلاع على الإجابات، إذا كان هناك أي خطأ في التصحيح سيقبل التظلم وستتم المراجعة فورا.