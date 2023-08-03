محافظ الشرقية: 18 ألف مشروع و55 ألف فرصة عمل للشباب ضمن برنامج مشروعك

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك بالمحافظة وذلك لتوفير 55 ألف و319 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و89 مليونا و523 ألفا جنيه حيث تم تنفيذ 18 ألف و876 مشروعا وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى 1 أغسطس 2023م.

تشجيع الشباب على التقدم لبرنامج مشروعك

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج مشروعك وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج مشروعك ما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة.

أهم المشروعات التي تم تنفيذها

وأوضح الأستاذ العربي الشبراوي مدير مشروعك بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2573 مشروعا بقيمة 370 مليونا و331 ألفا و535 جنيها، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2729 مشروعا بقيمة 354 مليونا و896 ألفا و400 جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 819 مشروعا بقيمة 340 مليونا و744 ألفا و250 جنيها.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.