فرص عمل للشباب ضمن «توظيف مصر».. اعرف الشروط والراتب

كشفت وزارة الشباب والرياضة، حاجة بعض الشركات لوظائف حديثة، ضمن مبادرة توظيف مصر التي أطلقتها الوزارة، شرط القيام ببعض المهام وأنّ يكون المتقدمين حاصلين على مؤهلات وخبرات كافية للحصول على فرص العمل.

وأوضحت الشباب والرياضة، شروط وتفاصيل الوظائف المطلوبة، التي جاءت على هذا النحو:

وظيفة محاسب

- بحث وتحليل الفروق في المصروفات لإدارة الشركة.

- مسؤول عن تطوير السياسات والأنظمة والدراسات المالية الخاصة وما إلى ذلك ذات الأهمية الكبرى.

- يشرف على الأنشطة المحاسبية اليومية المطلوبة للحفاظ على دفتر الأستاذ العام للهيئة.

- الإشراف على عمل موظفي المحاسبة وتوجيههم ومراجعتهم (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التسويات النقدية، وتسويات بيان حساب الأمانة، وتشغيل الشيكات، ومعاملات الحسابات المدينة، ونشاط الأصول الثابتة، وكشوف المرتبات، ومعاملات الحسابات الدائنة، ونشاط الدين، والتسجيل من الإيرادات والمصروفات، وما إلى ذلك).

- الانخراط في الجوانب الحاسمة والسرية للمحاسبة.

- الاتصال بالخدمات الخارجية لإعداد الضرائب والتدقيق والمصارف والاستثمارات والاحتياجات المالية الأخرى حسب الضرورة.

- تقديم المشورة للإدارة بشأن مسائل الإجراءات المالية وأهميتها بالنسبة للمنظمة.

- ضمان الامتثال للإجراءات المالية للمنظمة.

- يعمل مع البيانات السرية، التي إذا تم الكشف عنها، قد يكون لها تأثير داخلي كبير أو تأثير خارجي طفيف.

- تقديم وتنفيذ التوصيات لتحسين العمليات والإجراءات المحاسبية.

- يؤدي واجبات أخرى كما تم تعيينه أو مطلوب.

- مسؤول عن إدارة أداء قسم المحاسبة.

- إنشاء تقارير مالية أسبوعية وشهرية وسنوية (P / L، الميزانية العمومية، الميزانية النقدية، والميزانية السنوية).

- الوظيفة متاحة للعمل في الشيخ زايد.

شروط ومتطلبات الوظيفة

- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو الاقتصاد أو ما يعادلها.

- 5 + سنوات من الخبرة في مجال المحاسبة المهنية.

- الحد الأقصى للعمر: 36 عامًا.

- معرفة جيدة جدًا بمايكروسوفت أوفيس.

- خلفية البيع بالتجزئة ميزة إضافية.

- يجب فهم الأعمال والتوصل إلى أفكار مبتكرة.

- إرسال السيرة الذاتية المحدثة إلى (cv@tawarwghayar.com)، مع ذكر المسمى الوظيفي في الموضوع (محاسب أول).

وظائف شركة العروبة لصناعة البن

- تتطلب للتعيين الوظائف التالية: باريستا، بائع داخلي.

أماكن العمل: طنطا.

- مؤهل متوسط.

- خبرة سنة فأكثر.

- أقصى حد للسن: 35 عامًا.

- موقف واضح من الجيش.

- راتب مجزي.

- حافز تقييم أداء.

- عمولة بيع.

- ساعات العمل: 9 ساعات.

- يوم راحة أسبوعيًا.

- أرباح سنوية.

- تأمين طبي واجتماعي.

- للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية:https://forms.office.com/r/SjCaGzqrVL.