نصائح مهمة من «صحة الشرقية» لمرضى المرارة.. ابتعدوا عن هذه الأطعمة

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، عدة نصائح مهمة يجب على مرضى المرارة اتباعها من أجل حياة صحية أفضل، موضحًا أنّ هناك بعض الأطعمة التي ينبغي تجنبها تمامًا حتى لا تتفاقم الأعراض وتزداد حدة الألم.

وشرح «مسعود» في حديثه لـ«الوطن»، أن المقصود بمرضى المرارة، هم الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القنوات المرارية أو المرارة نفسها، فينتج عنها عدم وصول السائل أو العصارة المرارية المطلوبة لتكسير الدهون، ما يؤدي لإصابة الشخص ببعض المشكلات الصحية مثل ألم في فم المعدة، ألم في جنب والكتف، موضحًا أنّ العصارة المرارية هي سائل يتكون في الكبد ويخزّن في المرارة، ليتم إفرازه في الأمعاء الدقيقة لتكسير الدهون الموجودة في الأطعمة.

نصائح لمرضى المرارة

وأشار إلى أهمية معالجة هذه المشكلة، عبر استبدال الزيوت المستخدمة في الأطعمة بزيوت طبيعية أكثر فائدة للجسم والصحة على حد سواء وأقل ضررا أو تكاد تكون عديمة الضرر، مثل زيت الزيتون، زيت الكانولا، زيت عباد الشمس وزيت الذرة، والابتعاد عن السمن والزبدة في طهي الأطعمة كونها دهون ثقيلة تفاقم من الأمر.

مأكولات يجب على مرضى المرارة تجنبها

وأكد أنه يجب امتناع المرضى الذين يعانون من آلام المرارة، من تناول الزيوت النباتية، وعليهم تجنب المأكولات المحتوية على زيت الفول السوداني، والدقيق الأبيض والأطعمة المقلية والمصنعة واللحوم والأسماك، ويمكن تناول بعض المشروبات كالنعناع، والشاي الأخضر وخل التفاح، مع ضرورة استشارة الطبيب بشكل دوري خاصة إذا زادت حدة الألم.