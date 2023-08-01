فرص عمل جديدة تقدمها وزارة الرياضة للشباب الأقل من 35 عاما

تواصل وزارة الشباب والرياضة، المساهمة بدور كبير في مبادرات الخدمة المجتمعية في جميع محافظات الجمهورية، من بينها مبادرات توظيف مصر، التي تساهم بقدر كبير في تخفيض معدلات البطالة بين الشباب والخريجين حديثي التخرج.

بروتوكولات تعاون مع بعض شركات القطاع الخاص

في إطار الدور المجتمعي لوزارة الشباب والرياضة، وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عدة بروتوكولات تعاون مع بعض شركات القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل وتوظيف الشباب والخريجين.

ومن بين البروتوكولات التي وقعتها وزارة الشباب والرياضة، إتاحة فرص للعمل للشباب، بشركة شركة العروبة لصناعة البن تطلب للتعيين في الوظائف التالية:

1- باريستا

2- بائع داخلي

أماكن العمل: طنطا

شروط التقديم والالتحاق بالوظائف

وضعت وزراة الشباب والرياضة بعض الشروط والضوابط للمتقتدمين من الشباب لشغل الوظائف الشاغرة بشركة «العروبة لصناعة البن» ومنها ما يلي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على الأقل على مؤهل متوسط.

- أن يكون لديه خبرة سنة فأكثر

- أقصى حد للسن 35 سنة

- موقف واضح من الجيش

الحقوق والمميزات

- راتب مجزي

- حافز تقييم أداء

- عمولة بيع

- ساعات العمل= 9 ساعات

- يوم راحة أسبوعيا

- أرباح سنوية

- تأمين طبي واجتماعي

إجراءات التقديم للوظائف الشاغرة

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/SjCaGzqrVL

- لمزيد من الوظائف يرجى زيارة منصة توظيف مصر:

www.tawzeefm+asr.com