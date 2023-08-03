«أمن المنافذ» يضبط 1823 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، جرى ضبط 4 قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، جرى ضبط قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية جرى ضبط 1823 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام، جرى ضبط 28 قضية.

أما في مجال تنفيذ الأحكام فجرى تنفيذ 185 حكما قضائيا، وفي مجالي مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات، جرى ضبط 4 قضايا، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.