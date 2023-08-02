«الداخلية»: ضبط طرفي مشاجرة في مدينة نصر

كشفت الاجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث، بحدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول.

بلاغ بوقع مشاجرة بين طرفين

وانتقلت قوة من قسم مدينة نصر ثالث إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول شخصين أحدهما بحوزته سلاح أبيض سكين، طرف ثاني شخصين وبحوزتهما عدد 2 قطعة سلاح أبيض سكين، جميعهم مقيمين بدائرة القسم بسبب خلافات مالية بينهم، تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب باستخدام الآيدى والأسلحة البيضاء.

ضبط الأسلحة البيضاء

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض، مستخدمين في ارتكاب الواقعة .