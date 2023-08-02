«الداخلية»: ضبط كمية من المخدرات بحوزة متهمين في أسيوط ودمياط

شارك قطاع الأمن العام، الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسيوط ودمياط، في توجيه حملات أمنية مكبرة استهدفت دوائر مراكز شرطة «الفتح، دمياط، الزرقا، فارسكور» وأقسام شرطة «أسيوط - أول دمياط – دمياط الجديدة»، لضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية بمديرية أمن أسيوط:

ضبط 38 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 14 بندقية آلية -14 بندقية خرطوش - 10 فرود محلي- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 31 متهما لـ6 منهم معلومات جنائية، وضبط 11 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 12متهما لـ6 منهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 682 حكما قضائيا متنوعا.

كما تمكنت مديرية أمن دمياط، من ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلوجراما - كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلوجرامات - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلوجراما - كمية من مخدر الهيروين - طبنجة - فرد محلي وعدد من الطلقات، بحوزة 5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، مع استمرار الحملات الأمنية.