مصاريف كلية التجارة جامعة المنصورة 2023.. الانتساب بـ850 جنيها

بدأ طلاب الثانوية العامة، في البحث عن مصاريف كلية التجارة جامعة المنصورة 2023، حيث تقبل الكلية الراغبين في الالتحاق بها، الطلاب من الشعبتين الأدبي والعلمي، بشرط الحصول على مجموع الحد الأدنى الذي يحدده مكتب التنسيق كل عام.

مصاريف كلية التجارة جامعة المنصورة 2023

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» مصاريف كلية التجارة جامعة المنصورة 2023، كما يلي، وفقا للموقع الرسمي للكلية:

- مصاريف الانتظام 347 جنيهًا.

- مصاريف الانتساب 850 جنيهًا.

ويمكن للطالب التحويل من الانتساب إلى الانتظام في الكلية بشرط حصوله على تقدير عام جيد على الأقل.

تتميز كلية تجارة المنصورة، ببرامج تعليم متميزة، حيث تمتلك الكلية أول بنك وبورصة افتراضية على مستوى الجامعات المصرية، تهدف لتدريب الطلاب على أعمال البورصة والتعاملات البنكية على أرض الواقع، لطرح خريج مؤهل ومناسب لسوق العمل المحلي والعالمي، وفق الموقع الرسمي للكلية.

أقسام وبرامج كلية التجارة بجامعة المنصورة

مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التجارة، أربعة أعوام دراسية، تتضمن ثمانية فصول دراسية بواقع فصلين في كل سنة، ويكون التخصص في الفرقة الثالثة، حيث توجد شعبة «المحاسبة، وإدارة الأعمال، وشعبة الاقتصاد، وشعبة الإحصاء التطبيقي والتأمين»، وفي الفرقة الرابعة تنقسم شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال إلى شعبيتين «المحاسبة وإدارة الأعمال»، وتستمر كل من شعبة الاقتصاد والإحصاء التطبيقي والتأمين، وعليه فإن مكونات البرامج الخمسة للكلية تشترك معًا في الفرقة الأولي والثانية، بالإضافة إلى أن الكلية تضم برنامج التمويل والاقتصاد وهذا البرنامج يؤهل الخريج للعمل في البنوك والمؤسسات المالية، ويعادل الدراسة بالجامعات الأجنبية.