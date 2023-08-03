مصاريف كلية الحقوق جامعة المنصورة 2023.. وشروط القبول

يستعد طلاب الثانوية العامة لتنسيق المرحلة الأولى بالجامعات والتي تنطلق السبت المقبل، ويرغب أولياء الأمور في معرفة مصاريف كلية الحقوق جامعة المنصورة 2023 حتى يلتحق بها أولادهم.

تستعرض «الوطن» مصاريف كلية الحقوق جامعة المنصورة 2023 للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية بعد الزيادة البسيطة التي طرأت عليها حسب الموقع الرسمي للجامعة.

مصاريف كلية الحقوق جامعة المنصورة

وبلغت المصاريف للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الحقوق جامعة المنصورة للشعبيتن الأدبي والعلمي نظام الانتظام 257 جنيها، ومصاريف الانتساب الموجه 700 جنيه، والطالب الذي يرسب عليه دفع 50 جنيها للمادة الواحدة، وفي حال رسوب أكثر من 3 مواد 100 جنيه، ويمكن لطلاب الانتساب التحويل إلى الانتظام ولكن بشرط حصول الطالب على تقدير عام على الأقل جيد.

شروط القبول في كلية الحقوق جامعة المنصورة

ومن شروط الالتحاق بكلية الحقوق جامعة المنصورة 2023 للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية مايلي:

1- أن يكون مصريا حاصلا على شهادة الثانوية العامة من مصر أو مايعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

2- أن يكون من الطلاب المرشحين المستجدين المقبولين بالكلية انتظام - انتساب.

3- يجوز قبول الطلاب الحاصلون على مؤهلات عليا وفقا للضوابط التي تضعها السلطة المختصة.

مواعيد وإجراءات القبول بكلية الحقوق

وعن مواعيد وإجراءات القبول بكلية الحقوق جامعة المنصورة يفتح باب في الدراسة بالكلية بعد ترشيح الطلاب للكلية من مكتب التنسيق.