كل ما تريد معرفته عن كلية التجارة والأوراق المطلوبة للتقديم بات هدفًا لطلاب الثانوية العامة بالتزامن مع انتهاء الامتحانات واعتماد النتيجة من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وبدء مرحلة تنسيق الجامعات 2023، ورغبة الطلاب فى الالتحاق بالكلية ومعرفة شروط التقديم.

كل ما تريد معرفته عن كلية التجارة والأوراق المطلوبة للتقديم

واستعرضت الصفحة الرسمية لكلية التجارة كافة المعلومات عنها، باعتبارها واحدة من أهم الكليات التي يبحث عنها الطلاب بعد الإنتهاء من مرحلة الثانوية العامة.

مواد كلية التجارة

مدة الدراسة في كلية التجارة هى 4 سنوات، والدراسة تكون عامة في الفرقة الأولى ثم يتخصص الطالب في الفرق النهائية ويتم دراسة عدد من المقررات الدراسية وتتضمن:

- أصول الاقتصاد

- أصول المحاسبة

- أصول الإدارة

- رياضيات الأعمال

- الحاسب الآلي

- مبادئ الإحصاء

- محاسبة الشركات

- أصول التسويق

- دراسات تجارية بلغة إنجليزية

- القانون التجاري

- أصول التكاليف

- إدارة المنشآت المالية

- الاقتصاد الزراعي والصناعي

- التأمينات العامة

أقسام كلية التجارة

- قسم المحاسبة

- قسم إدارة الأعمال

- قسم الرياضة والتأمين

- قسم الاقتصاد

وتابعت الجامعة بأن هناك بعض الكليات المتعلقة بدراسة التجارة تضم بعض المقررات الدراسية كدراسة المالية والجمارك والعلوم السياسية والاسواق ، مشيرا إلى وجود حوالى 20 جامعة حكومية تدرس التجارة على مستوى محافظات الجمهورية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التجارة

- الحصول على الثانوية العامة الحديثة أو ما يعادلها.

- الالتحاق بكلية التجارة انتظام أولا عن طريق مكتب التنسيق أو معدل الترشيح إلى الكلية.

- إتقان اللغة الانجليزية جيدا وحصول الطالب على 80% في الإنجليزي.