محافظ أسيوط: فتح منافذ لتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات التموينية وفتح منافذ لتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين وضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

شن حملات على الأسواق والمحال التجارية

وأشار إلى أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية كمديريات ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لشن حملات على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة للتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية او غير مطابقة للمواصفات.

وأشار إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع.

مواجهة ارتفاع الاسعار

وتناول اللقاء مناقشة وبحث الجهود المبذولة من مسئولي مديرية التموين بكل قطاعاتها والإدارات التابعة لها والخطط الموضوعة، لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية فتح منافذ جديدة ثابتة ومتحركة بالمراكز والقرى لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم، على أن يجرى التنسيق مع إدارة المرور ورؤساء المراكز لاختيار أماكن تلك المعارض لمنع الزحام والتكدس المروري.