مؤشرات تنسيق جامعة أسيوط لطلاب الثانوية العامة.. حسب العام الماضي

يترقب الآلاف من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة مؤشرات تنسيق جامعة أسيوط لطلاب الثانوية العامة وذلك بعد اعتماد النتجة رسميا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتكريم الأوائل خلال المؤتمر الصحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مؤشرات تنسيق جامعة أسيوط ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة

وتقترب مؤشرات تنسيق جامعة أسيوط لطلاب الثانوية العامة هذا العام الذي لم يعتمد رسميا حتى الآن من تنسيق العام الماضي كون انخفاض المجاميع هذا العام وفيما يلي الاستدلال عن المؤشرات وفقا لنتيجة التنسيق الرسمية لعام 2022.

شعبة العلمي في أسيوط

طب أسيوط: 381 درجة.

طب أسنان أسيوط 376 درجة.

صيدلة أسيوط 370 درجة.

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363 درجة.

طب بيطري أسيوط 361 درجة.

علوم أسيوط 345 درجة.

هندسة أسيوط 344 درجة.

معهد فني صحي أسيوط 333 درجة.

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 327 درجة.

تمريض أسيوط 321 درجة.

تكنولوجيا صناعة السكر 309 درجات.

فنون جميلة عمارة أسيوط 296 درجة.

تجارة أسيوط 293 درجة.

فنون جميلة أسيوط فنون 293 درجة.

فني تمريض أسيوط 293 درجة.

علوم أسيوط رياضة 291 درجة.

تربية طفولة مبكرة 286 درجة.

تربية 282 درجة.

شعبة أدبي في جامعة أسيوط

فنون جميلة فنون 287 درجة.

تربية طفولة مبكرة 282 درجة.

تربية أسيوط 279 درجة.

تجارة أسيوط 266 درجة.

تجارة انتساب موجه 260 درجة.

تربية تعليم ابتدائي 260 درجة.

آداب أسيوط 259 درجة

آداب انتساب موجه 256 درجة.

حقوق أسيوط 256 درجة.

حقوق انتساب موجه أسيوط 250 درجة.

تربية نوعية أسيوط 249 درجة.

خدمة اجتماعية أسيوط 244 درجة.

تربية نوعية فنية 239 درجة.

الفني التجاري بأسيوط 238 درجة.

تربية نوعية موسيقى أسيوط 228 درجة.