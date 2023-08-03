وظائف جديدة في جامعة أسيوط 2023.. اعرف الشروط والمستندات

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، عدد وطبيعة الوظائف الجديدة في جامعة أسيوط التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة شروط ومواعيد التقدم لهذه الوظائف.

وظائف جامعة أسيوط:

- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية.

- أمين كليه الزراعة.

- أمين كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.

- مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف

- مؤهل عال يتوائم مع طبيعة الوظيفة.

- إجادة الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات.

المستندات المطلوبة:

- بيان حالة وظيفية وصورة بطاقة الرقم القومي.

- المستندات الدالة على المهارات و8 صور شخصية حديثة.

- شهادة قانونية معتمدة من الإدارة المركزية للشؤون القانونية خلال مدة الإعلان، موضحا بها الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجزاءات من عدمه.

- نتيجة تحليل المخدرات.

مكان التقدم للوظائف المطلوبة

التقدم بطلب إلى الدكتور رئيس الجامعة بعد الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة، وبيان الحالة الوظيفية المعد لذلك من الأمانة العامة للجنة الوظائف بجامعة أسيوط، وتقدم الطلبات باليد، مرفقا بها كافة المستندات في ملف ورقي مدون عليه بيانات المتقدم، وترفق به نسخة من كافة المستندات والإنجازات ومقترحات التطوير على CD، وسوف يخطر المتقدمين المستوفين لشروط الشغل بموعد ومكان المقابلة الشخصية.

مواعيد التقديم

من 2 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2023.

ولتفاصيل الشروط والمستندات من هـــــــــنــــــــا