يبحث المواطنون بالقرى والمراكز عن مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية بمحافظة أسيوط خاصة المترددين من الأهالي على مكاتب الشهر العقاري خلال الفترة المسائية بمختلف أنحاء مراكز المحافظة وكذلك سيارة متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري للمواطنين.

مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية بمحافظة أسيوط

وأعلنت وزارة العدل مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية بمحافظة أسيوط:

فرع توثيق أسيوط - مجمع المحاكم الجديد بمدينة أسيوط.

فرع توثيق ضواحي أسيوط – حي مبارك بالأربعين بحي غرب أسيوط.

فرع توثيق أورانج – أسيوط – ببرج عطا شارع النميس – أسيوط شرق.

السيارة المتناقلة رقم 19 أمام مبنى الشهر العقاري بالمبني الرئيسي.

فرع توثيق أبوتيج – مبنى المحكمة طريق أسيوط – سوهاج.

خدمات الشهر العقاري

- مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر (المراجعة الفنية).

- إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها.

- تصوير المحررات التي يطلب شهرها

-حفظ أصول المحررات التي تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها.

-إعطاء الشهادات العقارية

- إعداد فهارس المحررات التى تشهر

-التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسى الإدارة العامة للمحفوظات

-إعطاء صور من المحررات التى تم شهرها ومرفقاتها

- الترخيص بالاطلاع كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية.