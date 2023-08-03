رئيس الجامعة المصرية اليابانية: قدمنا 90 براءة اختراع خلال 10 سنوات

قال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا إن الجامعة تقدمت بـ90 براءة اختراع خلال 10 سنوات من هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا وبعض طلاب مرحلة البكالوريوس، بالإضافة إلى عدد من الطلاب الأفارقة المنضمين حديثا عبر المنح.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الجامعة المصرية اليابانية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، أن الجامعة حصلت على جائزة مؤشرات الأداء للحاضنة من المجلس الدولي للصناعات الصغيرة بواشنطن.

300 منحة للطلاب الأفارقة بالجامعة اليابانية

وأشار إلى أن الحكومة اليابانية اختارت الجامعة لتقديم 150 منحة للطلاب الأفارقة، وفي أغسطس الماضي جددت 150 منحة آخرين، لترتفع إلى 300 منحة لهؤلاء الطلاب.

معامل فريدة في الشرق الأوسط

وأكد أن تلك الأمور ميزت الجامعة اليابانية بالتعامل مع الصناعة عبر مركز استشاري لتطوير المنتجات نتيجة تواجد معامل ومراكز تميز تعد الوحيدة من نوعها، تحت سقف واحد على مستوى الشرق الأوسط.

وأشار إلى وجود حاضنة تساعد على إنشاء شركات، بالإضافة إلى وحدة تدريب صناعي على أعلى مستوى، ويساعد على ذلك وجود فندق بالجامعة توفر لهم إقامة خلال الحصول على الدورات المكثفة.