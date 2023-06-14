رئيس الجامعة اليابانية: نعتز بإشادة رئيس الوزراء وأصبحنا مقصدا للمصريين والأجانب

قال الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تعتز وتفتخر بإشادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته اليوم بالمؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية بالتميز العلمي، وأن الجامعة مدينة متكاملة علمية تجتذب كل الوافدين ليس فقط من المصريين لكن أيضًا من الوافدين من الدول القريبة، وأصبحت مقصدًا لتميز مستواها التعليمي.

الجامعة المصرية اليابانية تعد جيلا مؤهلا

وأضاف رئيس الجامعة، وفقا لبيان صادر عن الجامعة، أنها تستثمر الخبرات اليابانية في إعداد جيل من الخريجين مؤهل للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا من خلال تقديم أحدث البرامج الأكاديمية التي تواكب المتغيرات في احتياجات سوق العمل.

استهداف دعم الصناعة

وأشار عدلي إلى أن استراتيجية الجامعة تستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي، موضحًا أن هناك 4 محاور للتعاون مع الصناعة، أولها مركز استشارات الجامعة والذى يقدم حلولًا لأي مشكلات قد تواجه الصناعة، وثانيهما: وحدة تدريب الصناعة والتي أتاحت وتتيح العديد من برامج التدريب المتطور للشركات الصناعية المصرية وثالثا وحدة خدمات القياس، حيث يتوافر بمعامل الجامعة أجهزة ومراكز تميز لا مثيل لها كثير من الصروح العلمية بالشرق الأوسط وأفريقيا، والمحور الرابع يتمثل في الحاضنة التكنولوجبة التي تحتضن المشروعات الناشئة كذلك تطوير منتجات الشركات الصناعية.