الجامعة اليابانية تنظم مؤتمرا دوليا لهندسة الكيمياء والطاقة

أعلن الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، تنظيم كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة، للمؤتمر الدولي الرابع لهندسة الكيمياء والطاقة والبيئة، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع معهد طوكيو للتكنولوجيا وجامعة كيوشو باليابان وبمشاركة عدد من الجامعات المصرية، بمقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية وأيضا باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس، في الفترة من 17 حتى 18 يوليو الجاري.

البحث العلمي في مجال التنمية المستدامة

وأضاف رئيس الجامعة، أنّ المؤتمر يتضمن العديد من المحاور لخدمة البحث العلمي في مجال التنمية المستدامة ودعم الصناعة الوطنية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منى جمال الدين، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات، ومقرر المؤتمر، أنّ المؤتمر يناقش أحدث الأبحاث في هندسة الكيمياء والطاقة والبيئة، وتحسين عملية الفصل وتطويرهان وحركية التفاعل والحفز، والصناعة الخضراء والمستدامة، ومعدات الهندسة الكيميائية وتصميم العمليات، والبتروكيماويات البترولية والأسمدة وصناعات معالجة الغاز، وتحلية المياه (الأغشية وتطبيقات الطاقة الشمسية)، وتحضير المواد النانوية وتطبيقاتها والعديد من المحاور المهمة، مثل «تطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية وتكنولوجيا تخزين الطاقة، والهندسة البيئية، والاستدامة والتقييم البيئي».

استراتيجيات الموانئ المصرية

وأضافت الدكتورة منى جمال الدين، أنّ المؤتمر يشارك به نخبة من الأستاذة والباحثين المتخصصين من جامعات مصر واليابان والصين وتونس وجنوب السودان وغانا ونيجيريا وكندا ويقام على هامش المؤتمر بنسخته الرابعة، ورشة عمل بعنوان «استراتيجيات الموانئ المصرية لمواجهة التغيرات المناخية»، بالتعاون مع هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة ميناء دمياط.