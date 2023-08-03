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«التعليم» تحدد 14 منفذا لسداد رسوم تظلمات الثانوية العامة.. اعرفها

كتب:

وفاء الصعيدي
02:57 م | الخميس 03 أغسطس 2023
بوابة تظلمات الثانوية العامة

بوابة تظلمات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، منافذ الدفع لسداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023، والتي بدأ التقديم عليها اليوم للطلاب الراغبين في الكشف عن مواد درجاتهم في امتحانات الثانوية العامة.

منافذ الدفع البنكي لرسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

وشملت منافذ الدفع المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم على بوابة التظلمات، من أجل سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023، 14 منفذا يتم الدفع من خلالها مبلغ 200 جنيه مصري عن المادة الواحدة، وهي كالتالي:

1- البريد المصري.

2- فوري.

3- وقتي.

4- إيجي باي.

5- سداد.

6- ضامن.

7- أمان.

8- مصاري.

9- بيي.

10- ممكن.

11- طلقة.

12- موجة.

13- خالص موبايل.

14- أموال.

وألزمت وزارة التربية والتعليم، الطلاب بعد القيام بدفع الرسوم الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023، ثم اختيار عدد المواد التي يريد الطالب التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به، وكذلك الاطلاع على نتيجة طلب التظلم.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.