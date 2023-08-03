آخر موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023.. استقبال الطلبات بدأ اليوم

أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023، والتي بدأت اليوم استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة 2023 الراغبين في الكشف عن مواد امتحانات الثانوية العامة، من خلال الرابط الرسمي لتقديم تظلمات الثانوية العامة.

آخر موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، آخر موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023، بأن ينتهي عقب اسبوعين بداية من اليوم الخميس والذي يشهد أول يوم لاستقبال طلبات الطالبات في التظلم على درجات المواد.

وفعّلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بداية من اليوم الخميس 3 أغسطس رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، والمتاح على بوابة تظلمات الثانوية العامة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويمكن للطلاب الدخول على هذا الرابط من هنـــــــا؛ لتسجيل طلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023.

قية رسوم التظلم على مواد الثانوية العامة

وقالت وزارة التربية والتعليم، على رابط تظلمات الثانوية العامة: «عزيزى الطالب، بإمكانكم الآن التقدم بطلب تظلم على نتيجة الدور الأول لعام 2023، بعد دفع مبلغ 200 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك - البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال»، موضحة أنّه بعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة المواد التي يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة طلب التظلم.