رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023.. التقديم بدأ اليوم

فتحت وزارة التربية والتعليم، رابط تظلمات الثانوية العامة، اليوم، وفقا لقرار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع تحديد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023، لخدمة طلاب الثانوية العامة الراغبين في الكشف عن درجاتهم في مواد امتحانات الثانوية العامة 2023.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

وتبلغ قيمة رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 كما يلي.

- 200 جنيه لكل مادة يجري التظلم عليها من قبل الطالب.

- إتاحة التظلم على أي عدد من المواد يرغب الطالب في التظلم عليها.

- يمكن لطلاب الثانوية العام، تقديم التظلم من خلال رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 من هنــــا.

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

ويحدد رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 خطوات التظلم على المواد التي يرغب فيها الطالب، كما يلي.

- فتح رابط تظلمات الثانوية العامة.

- الدخول باستخدام البريد الموحد لقبول التظلمات على المواد الراغب فيها الطالب الكشف عن درجاته.

- يمكن الاطلاع على البريد الموحد للطالب من خلال زيارة موقع البريد الموحد من خلال الضغط على الرابط من هنــــــا.

فحص تظلمات الثانوية العامة

وقرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون تقديم التظلمات على الرابط الإلكتروني المحدد، على أن يكون فحص التظلمات ورقيا في أماكن الفحص التي تحددها المديريات التعليمية، فضلا عن السماح لطلاب الثانوية العامة 2023 الاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة التي تم التظلم عليها.