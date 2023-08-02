رابط تظلمات الثانوية العامة 2023.. والرسوم المقررة لكل مادة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 لطلاب الصف الثالث الثانوي المتضررين من نتائجهم للعام الدراسي الحالي، والمقرر أن يبدأ غدا الخميس 3 أغسطس 2023 إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، رابط تظلمات الثانوية العامة 2023، موضحة أنه يجرى سداد رسوم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فورى والبريد المصري، حيث يجرى دفع مبلغ 200 جنيه، وبالنسبة للرياضيات كل فرع من فروع الرياضيات 200 جنيه.

الاطلاع على الأوراق علي تظلمات بنتيجة الثانوية العامة

وأكدت الوزارة أن أول موعد للاطلاع على أوراق الإجابة بعد تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023، يوم الثلاثاء، إذ يجرى تسليم طلاب الصف الثالث الثانوي نموذج إجابة لامتحانات الثانوية العامة لكل مادة للاطلاع عليه وإعادته إلى اللجنة بعد الاطلاع كما تسلمه.

وأصدرت وزارة التعليم، مجموعه من المحظورات خلال الاطلاع على التظلمات علي نتيجة الثانوية العامة 2023، ممنوع اصطحاب مدرس المادة خلال الاطلاع، وممنوع الدخول إلى لجنة الاطلاع بالشورت، ممنوع التدخين داخل اللجنة نهائيا، منع إغلاق المحمول وعدم استخدامه خلال الاطلاع نهائيا.

منع الشورت والمحمول

وأكدت وزارة التعليم على كل طالب بالصف الثالث الثانوي، بإحضار قلم جاف أزرق عند الاطلاع لتدوين ملاحظاته، يقوم الطالب بتدوين ملاحظاته على السؤال المتضرر منه في ورقة الملاحظات المسلمة له عند الاطلاع.