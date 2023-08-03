انطلاق أولى حملة توعية لترشيد استهلاك الكهرباء في القليوبية

انطلقت اليوم أولى ندوات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء بمركز شباب شبرا البلد في القليوبية.

حضر الندوة أحمد عزت الزهار، مدير إدارة شباب شبرا الخيمة، التي شاركت فيه مراكز شباب شبرا الخيمة والعاملين بالمراكز وحاضر الندوة الدكتور فتحي محمد شحاتة الحاصل على الدكتوراة في علوم الليزر.

وحث على أهمية الترشيد استهلاك الكهرباء سواء بالمنزل أو مراكز الشباب وتجنب الإسراف لعدم وقوع نتائج غير مرضية تهدد بدخول المجتمع فى أزمات كبرى، وأيضا تؤثر بالسلب على موارده، ويجب مراعاة غلق الإضاءات بالمراكز مالم يتم استخدامها، وتطرق إلى أسباب انقطاع الكهرباء في فصل الصيف والحفاظ على الأجهزة الكهربائية، وكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية خلال فترة انقطاع الكهرباء، لدعم الدولة وفقا لتوصيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ندوات توعية للشباب والعاملين بالهيئات الشبابية

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تنفيذ الحملة بمراكز الشباب من خلال ندوات توعية للشباب والعاملين بالهيئات الشبابية، والتعريف بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة سواء بالمنزل أو بمراكز أو الأندية لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء بين النشء والشباب.

أشار «الصبروط» إلى أن الندوات تشمل سبل ترشيد استهلاك الكهرباء وأسباب انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف والأاجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا للكهرباء، وكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية خلال فترة انقطاع الكهرباء، بهدف دعم الدولة المصرية وفقا لتوصيات مؤتمر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

الجدير بالذكر أن الحملة تنفذ من خلال 8 ندوات على مستوى كل إدارة فرعية بالمحافظة، وفقا لرؤية و استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في نشر الوعي و التثقيف المجتمعي للشباب، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.