محافظ القليوبية: ترشيد استخدام التكييف والإنارة في المصالح الحكومية

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة استمرت للساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تابع خلالها تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، بمدن الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، إلى جانب متابعة رفع الإشغالات، فضلا عن أعمال النظافة وانتظام حركة المرور.

ترشيد استهلاك الكهرباء

شملت جولة محافظ القليوبية، المرور على شوارع محور الخصوص ومحور الفريق العصار، وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة وشارع 15 مايو بحي غرب شبرا الخيمة، وميدان كلية الزراعة، ومنطقة محيط قصر محمد علي، وميدان المؤسسة، إذ مر على المحلات التجارية بهذه الشوارع، للتأكد من تطبيق قرار ترشيد استهلاك الكهرباء.

وحرص المحافظ أثناء الجولة، على التحدث مع أصحاب المحال التُجارية، وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، وتخفيف الإضاءة الخارجية أمام المحال والهايبرات.

تكثيف الجهود والمتابعة الميدانية لترشيد الاستهلاك الكهربائي

شددَّ «الهجان»، على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء، بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية لترشيد الاستهلاك الكهربائي بالمباني والمرافق الحكومية، بتخفيض إنارة أعمدة الشوارع الرئيسية والميادين، بنسبة 75% على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، فضلا عن تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية، وترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة، وترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة.

كما شدد على الالتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات الحكومية، وإلزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية، التي تتواجد على واجهتها، والتشديد على المنشآت الرياضية، بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة عقب انتهاء الفعاليات، التي تقام بها مساءًا، مع استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة، في إضاءة جميع المنشآت العامة التابعة للمحافظة.

وأكد المحافظ، ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية، حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص، والمعتدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كل أشكال التعديات والمخالفات، التي تعيق حركة المارة، مشددا على استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع، وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

وخلال الجولة، وجه المحافظ، باستمرار أعمال النظافة على المحاور الجديدة والشوارع ومراجعة جميع ساحات الانتظار، والتأكد من تقنينها، والعمل على إظهار الشوارع بالشكل الحضاري المطلوب، من خلال إزالة الأتربة بشكل مستمر من على جانبي الطريق.

ضبط 5 مخالفات مرورية جسيمة

وجه المحافظ بسحب تراخيص القيادة والتسيير، لعدد 3 سائقين، لتحميلهم الركاب بمنطقة مدخل مدينة بنها القبلي، وعمل موقف عشوائي يتسبب في تعطيل الحركة المرورية، كما ضبط المحافظ سيارتان تسيران عكس اتجاه بشارع 15 مايو وشارع 135 بمدينة شبرا الخيمة، حيث وجه بضبطهما وسحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لما ارتكبوه من مخالفات تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، وتسبب الحوادث، موجها بضرورة التعامل بكل شدة مع مثل هذه المخالفات، والمتابعة الجيدة لعدم تكرارها مرة أخرى.

كما ضبط المحافظ خلال الجولة، سيارة نقل حمولة 50 طنا، لنزع السائق اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة، ونقل حمولة القمامة بدون تغطيتها، حيث كلف بعمل مذكرة ومجازاة السائق، والتنبيه على جميع السائقين بجميع مجالس المدن، بالالتزام بتغطية الحمولة، لعدم التعرض للمسؤولية، مشيرا إلى أن المحافظة وفرت أغطية لجميع السيارات، ووجهت باستخدامها، والالتزام بقانون المرور أثناء السير.