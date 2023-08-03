تركيب 1000 وصلة مياه نقية لأهالي دار السلام ضمن «حياة كريمة» في سوهاج

ركبت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج بالتعاون مع جمعية الأورمان، ألف وصلة مياه نقية في قرى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً لمبادرة تطوير الريف المصري حياة كريمة، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

تركيب وصلات مياه شرب نقية

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية، هو توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لها المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة، لافتًا إلى أن الأسر المستفيدة، جرى اختيارها وفقًا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي، وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

تعاون مؤسسات المجتمع المدني بسوهاج

وأضاف «شعبان»، أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة سوهاج، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة، ركبت 28108 وصلات مياه بجميع محافظات الجمهورية.