ماجدة جلالة مديرا لـ«التضامن الاجتماعي» بكفر الشيخ

استقبلت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، الدكتورة ماجدة جلالة، لتوليها منصب مدير مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، فيما تولى المحاسب السيد مسلّم، مدير المديرية السابق، منصب مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

من هي الدكتورة ماجدة جلالة؟

والدكتورة ماجدة حسن عبد الهادي جلالة، من مواليد محافظة البحيرة عام 1970، وحصلت على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية عام 1991، وحصلت على ماجستير في الدراسات النفسية والاجتماعية تقدير امتياز عام 2001، ثم درجة الدكتوراه في في الدراسات النفسية والاجتماعية تقدير امتياز عام 2010.

كما تدرجت في المناصب، حيث شغلت منصب أخصائي إدارة الأسرة والطفولة خلال الفترة من 2002 حتى 2004 بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، ثم مراجع بالضمان الاجتماعي من 2004 حتى 2007، وأخصائي المكتب الفني بالمديرية من 2007 حتى 2008، ومراجع ضمان إدارة دمنهور الاجتماعية من 2008 حتى 2009، ومراجع إدارة الضمان والإغاثة من 2009 حتى 2016.

مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ

كما شغلت منصب مدير إدارة الضمان من 2016 حتى 2017، ومنصب مدير عام تنمية من 2017 وحتى 2019، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة ندبا من شهر أبريل 2019 حتى أغسطس من نفس العام، ومدير عام التنمية من شهر أغسطس عام 2019، ثم منصب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة تعيين من شهر مارس 2020، ثم مدير عام الإدارة العامة لإعداد الفني والتوجيه من شهر مايو 2020، ثم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية من شهر ديسمبر 2020، ومؤخرا مديرا لمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.