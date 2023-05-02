مقرر المحور الاجتماعي بالحوار الوطني: الجهد المبذول كبير جدا.. ونقدر كل الآراء

قال المهندس خالد عبدالعزيز مقرر المحور الاجتماعي بالحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني بذل جهدا كبيرا في الفترة الماضية قبل أولى جلسات الحوار المقرر عقدها غدا الأربعاء، وذلك من حيث الاجتماعات والمناقشات وطريقة تناول الموضوعات والمقترحات.

قواعد وأسس لإجراء الحوار الوطني

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، أن المجهود الذي بُذل لم يظهر لكل المواطنين، ولكن كان لا بد من وضع قواعد وأسس لإجراء الحوار الوطني «الجلسات وشكل المقترح وكيف يتم تدوين المخرجات؟ وهل يتم الأمر بالتوافق أم بالأغلبية والمدة المتاحة وعدد الجلسات المتاحة؟».

الجهد المبذول كبير جدا

وتابع: «لدينا 19 لجنة وأكثر من 100 قضية سيتم مناقشتها، وبالتالي فإن الموضوع كبير جدا ونحاول الاختصار بشكل أو بآخر وضم بعض الموضوعات مع بعض، لذلك، فإن حجم الجهد المبذول كبير جدا وأقدر هذه الجهود، فقد كانت الاجتماعات تستمر لساعات طويلة، وأتمنى أن تحقق نقطة الانطلاق غدا ما هو مطلوب من الحوار، الحوار الوطني لن يصل إلى أمور خيالية ولا يمتلك عصا سحرية، ولكن أتمنى توفير جو ديموقراطي شفاف يسمح للمشاركين بأن يتحدثوا بكل ثقة وكل رأي سيكون له تقدير بشكل أو بآخر».