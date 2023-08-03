تعديل أيام عمل المراكز التكنولوجية في كفر الشيخ.. تبدأ من الاثنين

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، قرارا حمل رقم 137 بتاريخ 3/7/2023، حيث تضمن القرار تعديل عمل مواعيد العمل الرسمية بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بدائرة المحافظة، على أن يبدأ العمل بها من الإثنين من كل أسبوع حتى الخميس، خلال شهر أغسطس الجاري.

توزيع لائحة القرار علي مجالس المدن

وكان اللواء جمال الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر كتابا دوريا تم توزيعة أمس علي مجالس المدن والوحدات المحلية والمصالح الحكومية، طبقاً لخريطة ترشيد الكهرباء، وتنظيم عمل العاملين بالمحافظة خلال شهر أغسطس الجاري 2023.

13مجلس مدينة في كفر الشيخ

يذكر أن المراكز التكنولوجية في محافظة كفر الشيخ، تعمل داخل مجالس المدن والوحدات المحلية بـ 13 مجلس مدينة علي نطاق محافظة كفر الشيخ، حيث تؤدي خدمات متعددة للمواطنين منها إعطاء صلاحيات بعض تراخيص المباني بالقري.

بينما توفر تلك المراكز التكنولوجية الوقت والجهد علي المواطنين، من عناء السفر والتنقل من القرية إلى مدينة كفر الشيخ العاصمة للإقليم، لإنهاء مصالحهم الحكومية والتراخيص، وتقدم الخدمات المتطورة لهم من تراخيص مباني وخدمات أخري متعددة بالحياة اليومية.