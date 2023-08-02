تحصين 7100 رأس ماشية لـ«الرحالة» ضد الأمراض المعدية في كفر الشيخ

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، أن الحملات البيطرية المتحركة بالإقليم، قامت بتحصين نحو 7100 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام لـ«العرب الرحالة»، ضد الأمراض المعدية من أمراض الجلد العقدي والحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأوضح «بشار»، أن هؤلاء يأتون إلي محافظة كفر الشيخ للرعي بالماشية من المحافظات المجاورة، لذلك يتم تنظيم حملات بيطرية على الطرق السريعة والترابية، وإجراء تحصين لهم أيضا بالحقول التي يرعون بها.

تحصين الماشية

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ لـ«للوطن»، أن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الأمراض المعدية في المحافظة تركز علي ضرورة تحصين الماشية «للعرب الرحالة»، للحد من انتشار الأمراض بين رؤوس الماشية التي يمتلكونها، وكذلك كونهم ينتقلون من مكان لآخر بغرض الرعي، مما يساعد على انتشار الأمراض المعدية.

المستهدف من تحصين الماشية

وأضاف «بشار»، أن المستهدف من تحصين الماشية بنطاق المحافظة 212 ألف رأس ماشية، مشيراً أن تحصين 7100 رأس ماشية «للعرب الرحاله»، خارج التحصينات المستهدفة، ولكنها تعني لتحصينات الطب البيطري في كفر الشيخ، أمر بالغ الأهمية للحد من انتشار الأمراض المعدية في فصل الصيف.