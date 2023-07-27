محافظ كفر الشيخ يوجه بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية: لن نتهاون في ذلك

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً، لمتابعة جهود التعامل لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وآخر المستجدات التي تمت لمواجهتها، وبالتعاون مع مجالس المدن والجهات المعنية، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، وجهات الولاية.

الحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

وأشار المحافظ إلى المتابعة المستمرة لهذا الملف الهام بشكل يومي، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي، وحق الأجيال المقبلة في موارد الدولة، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

مناقشة تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات

وناقش محافظ كفر الشيخ، تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي، لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي، لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها، إضافة للتقارير الواردة من الجهات المعنية، مؤكداً على ضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن، ومسئولي المتغيرات المكانية والزراعة والمتابعة الميدانية ورؤساء المدن والوحدات المحلية والجهات الأمنية للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا والقضاء على ظاهرة البناء العشوائية والتعدي على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وفرض هيبة الدولة على أراضيها مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

منع التعديات على أملاك الدولة

ووجّه المحافظ، بمنع التعديات بالبناء أو التبوير على الأراضي الزراعية، باعتبارها تُمثل أمناً قومياً وغذائياً للمواطنين، إضافة لمنع التعديات على أملاك الدولة، مشيراً إلى أنّه لن يسمح بالتراخي أو الإهمال في هذا الملف الهام والحيوي، مشيراً إلى توجيهاته باستمرار العمل بصورة مكثفة ومواصلة متابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية أولًا بأول، ومنع التعديات وخاصةً على الأرض الزراعية لحماية الرقعة الزراعية، مع تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنية كفريق واحد لتحقيق الهدف من وحدة المتغيرات المكانية، التي تأتي ضمن الجهود المبذولة لمواجهة التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها وذلك في إطار توجيهات الدولة في هذا الشأن.