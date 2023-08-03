«الأعلى للآثار»: منطقة الأهرامات مفتوحة أمام المصريين والأجانب ولا صحة لإغلاقها

أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، أن المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة مفتوحة أمام جميع الزوار من المصريين والأجانب، وأن حركة الزيارة بها تسير بصورة طبيعية، نافيا ما تردد حول غلقها جزئيا لمدة شهرين بحجة التطوير.

مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان، أن أعمال مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة تسير وفق الخطة الزمنية المحددة لها، وضمن جهود متواصلة لتشمل تطوير المنطقة الأثرية ومداخلها ومحيطها ومركز الزوار، وهو ما يأتي ضمن استراتيجية وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمواقع الأثرية والمتاحف لتحسين التجربة السياحية بها أمام الزائرين والسائحين، مؤكدًا أن ذلك يسير بالتزامن مع ما تشهده المنطقة الأثرية من إقبال كثيف من السائحين من مختلف دول العالم.

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