«الأعلى للآثار»: الانتهاء من ترميم جامع الأقمر منتصف أغسطس الجاري

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، التابع لوزارة السياحة والآثار، الانتهاء من وضع القطع الأثرية بالمتحف الروماني اليوناني بالإسكندرية، ومن بينها قطع من الآثار الغارقة التي تُعرض لأول مرة ، مشيرا إلى أن موعد افتتاح المتحف لم يُحدد حتى الآن.

الانتهاء من ترميم وصيانة جامع الأقمر

وذكر «وزيري»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أنه تم الانتهاء من تجهيز مسار الدرب الأحمر وكبخانة محمد علي، كما سيتم الانتهاء من ترميم وصيانة جامع الأقمر منتصف الشهر الجاري، وكذلك جامع سارية الجبل بالقلعة، حيث أُعيد تركيب نحو 20 قبة به، لافتا إلى أنه سيتم إقامة أكبر لاند سكيب بالقلعة خلال 6 أشهر.

ترميم وصيانة عدد من المناطق الأثرية

وأشار «وزيري» إلى أن المجلس الأعلى للآثار انتهى من إجراء عمليات الترميم والصيانة بعدد من المناطق الأثرية والمتاحف، مشيرا إلى أن المجلس يعمل حاليا على نحو 90 مشروعا أثريا.

ومن جهته، قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة خصصت موازنة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه لصيانة وترميم الآثار خلال العام المالي 2023-2024، بزيادة تقدر بنحو 100% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من تلك الموازنة تمويل ذاتي بعيدا عن موازنة الدولة.