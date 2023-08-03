طلاق رئيس وزراء كندا من الإعلامية صوفي جريجوار بعد زواج دام 18 سنة

فجرت الإعلامية صوفي جريجوار، مفاجأة بإعلان طلاق رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو صاحب الـ 51 عاما عنها بعد زواج استمر 18 سنة، وأثمر عن 3 أبناء، إذ كتبت عبر رسالة على تطبيق الصور «إنستجرام» كتبها رئيس الوزراء: «صوفي وأنا نودّ أن نطلعكم على أنه بعد العديد من النقاشات الجدّية والصعبة، اتخذنا قرار الانفصال».

علاقة قوية رغم طلاق رئيس وزراء كندا

وأعلن مكتب رئيس وزراء كندا الطلاق مبينا وجود اتفاق قانوني، قال فيه: «يعملان لضمان اتخاذ كل الخطوات القانونية والأخلاقية في ما يتعلق بقرارهما الانفصال، وسيواصلان القيام بذلك بينما يمضيان قُدماً، وسيركزان على تربية أطفالهما في بيئة من الأمان والودّ والتعاون، وستخرج العائلة معاً في عطلة تبدأ الأسبوع المقبل».

طلاق رئيس وزراء كندا

وتزوج جاستن ترودو «51 عاماً» من صوفي جريجوار «48 عاماً» في آخر مايو من عام 2005، وحدث طلاق رئيس وزراء كندا في 2 أغسطس الجاري في ظل مشكلات عائلية لما يتم الإفصاح عنها ولكن صوفي كتبت على «إنستجرام» في عيد زواجها الماضي: «لقد نجحنا معا في اجتياز أيام دافئة وعواصف عاتية، وظروف أخرى بين هذا وذاك، وما زلنا نحاول، فالعلاقات طويلة الأمد تمثل تحديا في الكثير من الجوانب».

وبدأت العلاقة بينهما منذ الطفولة عندما التقيا في مدينة مونتريال الكندية أكبر مدينة كندية من حيث عدد السكان وأكثر مدينة تتحدث الفرنسية في العالم بعد باريس، لكن رغم كل هذا حدث في النهاية طلاق رئيس وزراء كندا.