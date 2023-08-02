منح دراسية في كندا لطلاب الثانوية العامة 2023.. تعرف عليها

تحرص العديد من الجامعات في جميع أنحاء العالم، إلى تشجيع الطلاب الدوليين علي الدراسة لديها، من خلال تقديم منح دراسية للطلاب الوافدين الأجانب، وبالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، يبدأ الطلاب في البحث عن تلك المنح لاختيار المناسب منها والدراسة بها، من أبرز المنح التي يمكن توفيرها للطلاب، منح دراسية في كندا.

منح دراسية في كندا

وتشتهر العديد من الجامعات في كندا بتقديم المنح الدراسية الجذابة والمتنوعة للطلاب الدوليين والوافدين، بما في ذلك الطلاب المصريين بعد الحصول على نتائج الثانوية العامة لعام 2023، وتستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير تفاصيل أهم منح دراسية في كندا، وفقا لشبكة «topuniversities».

وتأتي المنح الدراسية في كندا، كالتالي:-

- منحة جامعة كولومبيا البريطانية

توفر جامعة كولومبيا البريطانية فرصة الدراسة المجانية للطلاب الدوليين الذين لا يملكون الإمكانيات المادية اللازمة لمواصلة تعليمهم بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية. وتتميز الدراسة في جامعة كولومبيا البريطانية بالمميزات التالية: (يتم تحديد قيمة المنحة الدراسية النهائية بناءً على حاجة الطالب المادية وأدائه الأكاديمي المتميز، ويمكن للطلاب الحصول على شهادات علمية متميزة من الجامعات العالمية الشهيرة، ويمثل التعليم الكندي فرصة لتحقيق أحلام الطلاب، حيث يتميز بجودة عالية ومناهج تعليمية متطورة) .

- منحة كلية هامبر في كندا

توفر كلية هامبر في كندا فرصة الحصول على منح دراسية جزئية، وتتميز الدراسة فيها بالمميزات التالية: (تتيح كلية هامبر في كندا فرصة الحصول على المنح الدراسية الجزئية لجميع الطلاب الدوليين الذين حصلوا على شهادة البكالوريوس، وتتطلب حصول الطالب على المنحة التفوق الأكاديمي والأداء المتميز في التعليم، بالإضافة إلى استيفاء متطلبات القبول في الكلية وإتقان اللغة الإنجليزية).

- منحة جامعة تورينتو لدراسة البكالوريوس في كندا

يمنح جامعة تورونتو الفرصة للطلاب للحصول على منح دراسية لدرجة البكالوريوس، وتتميز هذه المنح بالمميزات التالية: (تتيح جامعة تورونتو للطلاب فرصة الحصول على منح دراسية كاملة لدرجة البكالوريوس، حيث تغطي التكاليف الدراسية بشكل كامل، وتوفر تكاليف الإقامة لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى توفير الكتب والمستلزمات المدرسية للطلاب).

- منح جامعة ألبرتا

تُقَدَّمُ جامعة ألبرتا مجموعة من المنح الدراسية للطلاب الدوليين، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 28 مليون دولار سنويًا.

- منح جامعة كوينز

توفر جامعة كوينز في أونتاريو مجموعة متنوعة من المنح الدراسية للطلاب الدوليين، حيث تختلف قيمة المنح حسب نوعها، وتُمنح هذه المنح تلقائيًا لجميع الطلاب الذين يقدِّمون طلب الالتحاق بالجامعة.