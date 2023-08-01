عاجل.. سرقة مجوهرات بـ15 مليون يورو من محل بالعاصمة الفرنسية باريس

كشفت الإذاعة الفرنسية، عن تمكن 3 أشخاص من سرقة مجوهرات بقيمة 15 مليون يورو من محل بوسط العاصمة باريس، اليوم، في الوقت الذي فتح النائب العام الفرنسي تحقيقًا في الحادثة بعد اتهام شخص بالقبض عليه بالسطو المسلح والاختطاف.

تكرار السرقة في باريس

الحادثة ليست الأولى في فرنسا فهي متكررة باستمرار، فقد حدث في أبريل الماضي سرقة أخرى لمحل مجوهرات في باريس تحت تهديد السلاح وكان المحل المسروق قريبا من وزارة العدل الفرنسية، ورغم هذا لم يتم حماية المحل.