حرائق اليونان.. تعويض استثنائي للسائحين وإجلاء آلاف المواطنين من المنازل

حرص رئيس وزراء جمهورية اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس أثناء تواجده في مدينة العلمين الجديدة على تقديم الشكر إلى مصر في ظل المساعدات الأخيرة في إطفاء حرائق اليونان التي اندلعت الأسابيع الماضية في ظل ارتفاع درجات الحرارة في البلاد ضمن موجة حارة تضرب الدولة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

حرائق اليونان تمنح السياح أسبوع مجانا العام المقبل

وبسبب حرائق اليونان، أعلنت السلطات في البلاد توفير إقامة لمدة أسبوع في 2024 في الربيع أو الخريف المقبل بجزيرة رودس للسائحين الذين تأثرت عطلتهم بعد اندلاع حرائق الغابات لمدة أيام في يوليو الماضي وسط حركة إجلاء موسعة للسكان تخوف من خسائر في الأرواح، وجاء هذا الإجراء للحفاظ على السياحة التي تعد محركا رئيسا للاقتصاد اليوناني الذي خرج منذ وقت قريب من أزمة دين في عام 2018.

حرائق اليونان السبب وراء أكبر عملية إجلاء في البلاد

ودفعت حرائق اليونان البلاد إلى تنفيذ أكبر عملية إجلاء في تاريخها عقب حرائق الغابات إذ تم إجلاء أكثر من 20 ألفا من السياح والمواطنين من المنازل والفنادق الساحلية، في الوقت الذي كشف رئيس الوزراء أن 15% من مساحة جزيرة رودس تضررت جراء حرائق الغابات التي بدأت في 18 يوليو وأججها هبوب الرباح العاتية وقد امتد اللهب إلى السواحل الشرقية والجنوبية التي تشمل عدة منتجعات سياحية يفضل السائحين من مختلف دول العالم القدوم إليها.