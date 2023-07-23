أستاذ إدارة أزمات: حرائق اليونان قد تتسبب بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية

قال الدكتور عبداللطيف الدرويش، أستاذ إدارة الأزمات، إنه من الحكمة ألا نكون أسرى للظروف العالمية وظروف التغيرات المناخية في مسألة الأمن الغذائي، سواء من اندلاع الحرب الأوكرانية أو من غيرها، ويجب علينا أن تكون لدينا نظرات استراتيجية.

حرائق اليونان مستمرة منذ أسبوع

وأضاف خبير إدارة الأزمات، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأحد، أنه «لليوم السابع على التوالي لدينا حرائق في اليونان، هذه الحرائق أتت على عدد كبير من أشجار الزيتون والفواكه، فبالتالي سترتفع أسعار كل ما ينتج من غذاء عن هذه الأشجار وعن هذه الغابات».

الاستراتيجيون يجب ألا يكونوا رهائن للظروف السياسية

وأوضح «الدرويش» أنه يجب على المفكرين الاستراتيجيين ألا يكونوا رهناً للظروف السياسية، فالصراعات السياسية ستدوم، والصراعات العرقية ستدوم، والتغيرات المناخية ستستمر، وبالتالي يجب أن نعيد النظر في التعامل مع موضوع استعمال الغذاء كسلاح.

ولفت إلى أن القيام بتكتلات لتأمين حاجات الدول من الغذاء، يساعد على تحسين الموقف التفاوضي في عمليات الشراء، لكنها ليست الحل الاستراتيجي، وأوضح أن الحل الاستراتيجي يتمثل في أن يكون هناك أمن غذائي عربي، يبدأ من مساعدة دول مثل السودان والصومال، التي يمكن أن تنتج كميات من القمح تضمن الأمن الغذائي للدول العربية، على حد قوله.