مشاهد من حرائق اليونان.. جزيرة رودس السياحية تتحول إلى رماد (صور)

مع بدء عودة السياح إلى جزيرة رودس اليونانية، يختار بعض الأشخاص قضاء عطلتهم على الشواطئ الفارغة بين الأشجار المتفحمة والأراضي المحروقة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

حرائق تجتاح جزيرة رودس اليونانية

وشهدت جزيرة رودس اليونانية إجلاء أعداد هائلة من السكان والسياح في نهاية الأسبوع الماضي، بسبب حرائق شديدة اجتاحت البلاد، واستمرت الحرائق في التهام مساحات واسعة من الغابات لمدة أسبوع تقريباً، ومع تفاقم حرائق الغابات، شارك السكان والسياح في جهود إخماد حرائق المنتجعات الساحلية.

وفي نهاية الأسبوع، انخفضت درجات الحرارة إلى حد معين وساعدت الرياح الهادئة رجال الإطفاء على السيطرة على الحرائق، ولكن تم تسجيل أضرار جسيمة جراء الحرائق.

وتضررت محمية طبيعية داخلية في جزيرة رودس، وبعد تعرض الجزيرة للحرائق، تلقت وعداً بدعم من الدولة.

مصرع 5 أشخاص في حرائق اليونان

وشهدت اليونان اندلاع حرائق في مناطق مختلفة، بما في ذلك العاصمة أثينا وجزيرة رودس، نتيجة لثلاث موجات حر متتالية.

وأسفرت الحرائق عن مصرع خمسة أشخاص، بينهم اثنان من الطيارين العاملين ضمن فرق الإطفاء، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، أي حوالي 104 درجات فهرنهايت.

ويتسبب تغير المناخ في زيادة حرارة العالم، وشهد هذا العام تأثير ظاهرة النينيو الطبيعية والدورية، التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحيط الهادئ.

وشهد البحر الأبيض المتوسط، من إسبانيا إلى تركيا وشمال أفريقيا، ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة هذا الصيف، مما أدى إلى انحساره، ويعد شهر يوليو الأكثر سخونة على مستوى العالم، ويتوقع أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر سخونة.