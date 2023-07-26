مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع اليونان في مواجهة تداعيات وآثار حرائق الغابات

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية اليونان الصديقة، في مواجهة آثار وتداعيات حوادث حرائق الغابات، التي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا، وإجلاء آلاف الأشخاص.

تمنيات بالنجاح في مكافحة الحرائق

وأعربت مصر بحسب صفحة وزارة الخارجية على «فيس بوك»، عن أصدق أمنياتها بنجاح الجهود الجارية لمكافحة حرائق الغابات في اليونان في أقرب وقت، ووقوفها إلى جانب دولة اليونان الصديقة وأسر الضحايا فى هذا الظرف الأليم.