كلمات أغنيه رياح الحياة لحمزه نمرة.. حققت مليون مشاهدة

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة كلمات أغنيه رياح الحياة لحمزه نمرة، والتي جرى طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، مساء أمس الأربعاء، ضمن الألبوم الجديد، الذي سيُطرح تباعًا، بواقع أغنية كل أسبوع، طوال موسم صيف 2023، إذ تقترب الأغنية من المليون مُشاهدة.

وتفاعل قطاع كبير من الجمهور، مع كلمات أغنيه رياح الحياة لـ حمزه نمرة، حيث علق أحد المتابعين، قائلًا: «كلمات فيها معنى والصوت يوديك لـ عالم ثاني»، فيما قال آخر: «تحس إن حمزة نمرة عايش قصة كل واحد فينا.. أنت فنان لا يوجد شبيه لك يا حمزة.. الأغنية دي هتوصل 10 ملايين مُشاهدة».

وتأتي كلمات أغنيه رياح الحياة لـ حمزه نمرة، كالتالي:

تهبي يا رياح الحياة

ديماً بما لا أشتهيه

واللي السنين مقدماه

غير اللي قلت نفسي فيه

يلاقي قلبي فين دواه

واللي أذاه أقرب ما ليه

ده جرح ببعلّم!

وصعب تسكن الألام

واخرج من اللي فات سليم

وصعب لمّا اروح انام

ما افضلش اراجع القديم

طلع مُكلّف العلام

وخدت درس في الصميم

ولسه بتعلّم

ركز يا قلبي في اللي جاي

وألف شكر للي باع

ما صانش حتى بوء شاي

سلام يا ٣٠٠ وداع

واللي لقانا ما يساعوش

فخانة الوداع تساع

مشاعرنا مش لعبة

ما تتشغلش باللي فات

خليك يا قلبي في المفيد

كبر لأي ذكريات

ركز وبس في الجديد

لازم نقسّم الخانات

بمين قريب ومين بعيد

الحسبة مش صعبة

فرحت م الساعات ساعات

ودقت م الحاجات حاجات

وعشت م السنين سنين

ونابني م اللي فات فتات

وم الحبيب جواب حزين

وأسئلة بلا إجابات

حيرة ورا حيرة

حتى السعادة يوم ويوم

حتى المحبة خد وهات

وكل كوم وكومي كوم

زمن بيرمي إفيهات

وزي عادتي اصوم اصوم

واسد جوعي ذكريات

وافضها سيرة

آخرتها يا زمن عنيد

كله سبق وانا الوحيد

اللي مشيت ورا سراب

واللي بدأت من جديد

الكل شاف اللي وراه

حاسبت انا ع المشاريب

لوحدي كالعادة!

مش باقي غيري في المكان

مش باقي حاجة من اللي كان

مش باقي غير وجع زمان

وهمس ذكرى في الودان

طاوعت حظى لما قال

أصبر لكل شيء أدان

يا حظ ما تأدن!