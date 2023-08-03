رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

300 ألف مشاهدة لأغنية حمزة نمرة «رياح الحياة» في أقل من 16 ساعة

كتب:

هبة أمين
11:58 ص | الخميس 03 أغسطس 2023
حمزة نمرة

حمزة نمرة

كسرت أغنية رياح الحياة للفنان حمزة نمرة، حاجز الـ300 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، بعد أقل من 16 ساعة من طرحها على موقع المشاهدات الشهير، وتصدرت قوائم محركات البحث، حيث ظهر «نمرة» في الفيديو كليب وحيدًا بصحبة الجيتار الخاص به.

وأغنية رياح الحياة، تعد رابع أغاني ألبوم حمزة نمرة والذي يحمل اسم رايق، ويضم نحو 13 أغنية، حيث جرى طرح أغنية بنفس اسم الألبوم، ثم أغنيتي غروب واسكندرية، حيث يطرح في مساء الأربعاء من كل أسبوع أغنية جديدة أو أكثر من الألبوم.

أغنية رياح الحياة ألحان حمزة نمرة

أغنية رياح الحياة، كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة، توزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، جيتار مصطفى أصلان، باص جيتار أحمد رجب، ناي وكولة صالح يورتاش، تنفيذ وتريات أحمد عاطف.

أكثر من 3 ملايين مشاهدة لأغنية رايق

وحققت أغنية غروب نحو 950 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب، وحققت أغنية اسكندرية 530 ألف مشاهدة، فيما حققت أغنية رايق نحو 3 ملايين و200 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

اقرأ المزيد:

حمزة نمرة يطلق أغنية «رياح الحياة» من ألبومه الجديد

حمزة نمرة يروج لرابع أغانيه من ألبومه الجديد «رايق»: «تفتكروا حكايتها إيه»

أغنية غروب تصل إلى 250 ألف مشاهدة.. ثالث أغنيات ألبوم حمزة نمرة

حمزة نمرة يطلق أغنيتي «غروب» و«إسكندرية» من ألبومه الجديد

حمزة نمرة يطرح البرومو الدعائي لأغنيتي إسكندرية وغروب (فيديو)

«إسكندرية» و«غروب».. حمزة نمرة يطرح أغنيتين جديدتين الأربعاء المقبل

أغنية حمزة نمرة الجديدة «رايق» تتصدر تريند يوتيوب بـ1.3 مليون مشاهدة
بقلم هبة أمين