300 ألف مشاهدة لأغنية حمزة نمرة «رياح الحياة» في أقل من 16 ساعة

كسرت أغنية رياح الحياة للفنان حمزة نمرة، حاجز الـ300 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، بعد أقل من 16 ساعة من طرحها على موقع المشاهدات الشهير، وتصدرت قوائم محركات البحث، حيث ظهر «نمرة» في الفيديو كليب وحيدًا بصحبة الجيتار الخاص به.

وأغنية رياح الحياة، تعد رابع أغاني ألبوم حمزة نمرة والذي يحمل اسم رايق، ويضم نحو 13 أغنية، حيث جرى طرح أغنية بنفس اسم الألبوم، ثم أغنيتي غروب واسكندرية، حيث يطرح في مساء الأربعاء من كل أسبوع أغنية جديدة أو أكثر من الألبوم.

أغنية رياح الحياة ألحان حمزة نمرة

أغنية رياح الحياة، كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة، توزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، جيتار مصطفى أصلان، باص جيتار أحمد رجب، ناي وكولة صالح يورتاش، تنفيذ وتريات أحمد عاطف.

أكثر من 3 ملايين مشاهدة لأغنية رايق

وحققت أغنية غروب نحو 950 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب، وحققت أغنية اسكندرية 530 ألف مشاهدة، فيما حققت أغنية رايق نحو 3 ملايين و200 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب.