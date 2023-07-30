حمزة نمرة يروج لرابع أغانيه من ألبومه الجديد «رايق»: «تفتكروا حكايتها إيه»

روج الفنان حمزة نمرة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لرابع أغنية من ألبومه الجديد «رايق»، المقرر طرحها الأربعاء المقبل.

حمزة نمرة يروج لأغنيته الجديدة

ونشر حمزة نمرة البوستر الدعائي للأغنية وعلق عليها قائلا: «رياح الحياة رابع أغنية في ألبوم رايق يوم الأربعاء 2 أغسطس الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة تفتكروا حكايتها إيه الأغنية دي؟».

أغاني حمزة نمرة

وطرح الأربعاء الماضي، الفنان حمزة نمرة أغنيتي غروب وإسكندرية من ألبومه الغنائي الجديد «رايق»، وذلك دفعة واحدة عبر مختلف المنصات الرقمية ويوتيوب.

ويعتبر ألبوم رايق لحمزة نمرة أحد أطول ألبوماته الموسيقية إذ يضم 13 أغنية، من بينها مرايات ورياح الحياة بجانب كليب تم تصويره في بريطانيا مع المخرج العالمي راجا فيردي.