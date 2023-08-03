5 سيارات مستعملة بسعر أقل من 120 ألف جنيه.. «مكيفة وأوتوماتيك»

تحظى السيارات المستعملة بشعبية كبيرة في السوق المصرية، إذ تعد بديلاً اقتصاديًا للسيارات الجديدة لأنها منخفضة السعر، وتتوفر العديد من الخيارات المتاحة في السوق المصري بما في ذلك السيارات اليابانية والأوروبية والأمريكية والصينية والكورية، ويمكن العثور على سيارات مستعملة بأسعار تتناسب مع ميزانية مختلفة، إذ يوجد تشكيلة واسعة من السيارات المستعملة بأحجام وأنواع مختلفة، بما في ذلك السيارات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وتقدم «الوطن»، في السطور التالية مواصفات وأسعار أفضل 5 سيارات مستعملة بأقل من 120 ألف جنيه، وفقاً لآخر تحديثات أسعار سوق السيارات المستعملة وجاءت الأنواع والأسعار كالآتي:

أفضل 5 سيارات مستعملة أقل من 120 ألف جنيه

- سيارة هوندا هاتشباك موديل 1991 مستعملة، موتور 1600 سي سي، عداد 200 ألف كيلومتر، لون أحمر، ناقل حركة أوتوماتيك، بها تكييف، وتأتي هذه السيارة بسعر 105 آلاف جنيه.

- سيارة أودي اي 1 موديل 1990 مستعملة، ماتور 2300 سي سي، عداد 196 ألف كيلومتر، لون أبيض، ناقل حركة أوتوماتيك، بها تكيف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتأتي هذه السيارة بسعر 95 ألف جنيه.

- سيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 مستعملة، موتور 1500 سي سي، عداد 529 ألف كيلومتر، لون أبيض، ناقل حركة مانيوال، بها تكييف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتأتي هذه السيارة بسعر 115 ألف جنيه.

سيارات مستعملة للبيع

- سيارة متسوبيشي لانسر كريستالة موديل 1998 مستعملة، موتور1500 سي سي، عداد 237 ألف كيلومتر، لون أحمر، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتأتي هذه السيارة بسهر 115 ألف جنيه.

- سيارة تويوتا كرولا موديل 1999 مستعملة، موتور 1600 سي سي، عداد 140 ألف كيلومتر، لون أحمر، ناقل حركة مانيوال، بها تكييف، وهذه السيارة بسعر 110 آلاف جنيه.