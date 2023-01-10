‎أسعار السيارات المستعملة في مصر 2023.. تبدأ من 150 ألف جنيه

يهتم الراغبون في الحصول على مركبات خاصة، بمعرفة كل ماهو جديد عن أسعار السيارات المستعملة في مصر 2023، خاصة من لا يملكون أموالا كافية لشراء الموديلات الجديدة.

‎وفي السطور التالية، نقدم أبرز أسعار السيارات المستعملة في مصر 2023، وفقا لما ذكره، صاحب إحدى معارض السيارات بمنطقة الدقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

‎أسعار السيارات المستعملة في مصر 2023

وجاءت أسعار السيارات المستعملة في مصر 2023، كما يلي:

تويوتا كورولا 2018، يصل سعرها في الأسواق إلى 450 ألف جنيه.

سيارة فابيا Skoda Fabia 2013، إلى نحو 350 ألف جنيه.

سعر مرسيدس 200 موديل 2002، إلى نحو 300 ألف جنيه.

سيارة نيسان صني 2018، يصل سعرها إلى نحو 300 ألف جنيه.

كما يبلغ سعر رينو لوجان 2020، نحو 300 ألف جنيه.

سيارة سكودا اوكتافيا A4 2013، يصل سعرها إلى نحو 300 ألف جنيه.

ويبلغ سعر سيارة سيارة أوبل أسترا 2019، إلى نحو 350 ألف جنيه.

ويصل سعر ميتسوبيشي لانسر فورتس 2018، إلى نحو 370 ألف جنيه.

كما يصل سعر هيونداي إلنترا اتش دي، إلى نحو 300 ألف جنيه.

ويصل سعر رينو ميجان موديل 2020، إلى نحو 400 ألف جنيه.

كما يصل سعر سيارة ماهيندرا سكوربيو 2008، إلى نحو 106,000 جنيه.

سعر سيارة بريليانس FRV 2009، يصل إلى نحو 106,000 جنيه.

ويصل سعر شيفروليه لانوس 2014 إلى نحو 150 ألف جنيه.