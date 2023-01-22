أسعار السيارات المستعملة في مصر.. موديلات حديثة تبدأ من 238 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المستعملة انتعاشا في حالة البيع والشراء أكثر من المركبات الجديدة، بنسبة تجاوزت 60% فى حركة البيع والشراء.

سوق السيارات في مصر

قال عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، مجدي محمد، إن حركة البيع في سوق السيارات المستعملة، انتعشت بسبب قيام راغبي شراء السيارات البحث عن الأسعار الموفرة في الوقود، واقتصادية في أسعار قطع الغيار.

واستعرض عضو رباطة تجار السيارات، أسعار السيارات مستعملة بالسوق المصرية، وهي كالتالي:

أسعار السيارات اليوم في مصر

بي إم دبليو X3 2009

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 255 ألفا.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 238 ألفا.

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 271 ألفا.

هيونداي جراند i10 2016

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 255 ألفا.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية : 233 ألفا.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 271 ألفا.

رينو لوجان 2019

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 255 ألفا.

أقل سعر السيارة في السوق المحلية: 238 ألفا.

أعلى سعر في السوق المحلية: 271,000 جنيه.

كيا ريو 2012

متوسط سعر السايرة فى السوق المحلي :256,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 238,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 265,000 جنيه.

هيونداي I10 2016

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 256,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 247,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 274,000 جنيه.

دايهاتسو تيريوس 2011

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 257,000 جنيه.

أقل سعر للسياؤة في السوق المحلية: 238,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي :280,000 جنيه

كيا بيكانتو 2014

متوسط السعر في السوق المحلية: 257,000 جنيه.

أقل سعر في السوق المحلية: 244,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 271,000 جنيه.

فولكس فاغن جيتا 2007

متوسط السعر في السوق المحلية: 258,000 جنيه.

أقل سعر في السوق المحلية: 238,000 جنيه.

أعلى سعر في السوق المحلية 276,000 جنيه.