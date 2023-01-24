تعرف على أسعار السيارات المستعملة أقل من 150 ألف جنيه.. زيادة حركة بيعها
كتب:
أحمد عبد اللطيف
02:25 ص | الثلاثاء 24 يناير 2023
أسعار السيارات المستعملة
شهدت سوق السيارات المستعملة استقرارا في الأسعار خلال الفترة الماضية وذلك بعد إعلان عدد من المصانع من العلامات التجارية للسيارات بفتح مصانع بمصر.
قال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات المستعملة ارتفعت فى حركة البيع بنسبة 70% خلال الفترة الماضية أكثر من سوق السيارات الجديدة.
استعرض عضو رابطة تجار السيارات المستعملة أسعار عدد من السيارات التى يتم تداولها بمصر.
سوق السيارات المستعملة
سينوفا A1 2015
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 100,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 100,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 100,000 جنيه
أسعار السيارات فى مصر
دايو نوبيرا 2 2001
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 101,000 جنيه
أعلى سعر السيارة فى السوق المحلية : 88,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 109,000 جنيه
دايو لانوس 2005
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية :112,000 جنيه
شانجان بينى 2016
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 88,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 109,000 جنيه
دايهاتسو تيريوس 1999
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 92,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 109,000 جنيه
اوبل أسترا 2003
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 86,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 114,000 جنيه
سوزوكى التو 2013
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 119,000 جنيه