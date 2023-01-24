تعرف على أسعار السيارات المستعملة أقل من 150 ألف جنيه.. زيادة حركة بيعها

شهدت سوق السيارات المستعملة استقرارا في الأسعار خلال الفترة الماضية وذلك بعد إعلان عدد من المصانع من العلامات التجارية للسيارات بفتح مصانع بمصر.

قال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات المستعملة ارتفعت فى حركة البيع بنسبة 70% خلال الفترة الماضية أكثر من سوق السيارات الجديدة.

استعرض عضو رابطة تجار السيارات المستعملة أسعار عدد من السيارات التى يتم تداولها بمصر.

سوق السيارات المستعملة

سينوفا A1 2015

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 100,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 100,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 100,000 جنيه

أسعار السيارات فى مصر

دايو نوبيرا 2 2001

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 101,000 جنيه

أعلى سعر السيارة فى السوق المحلية : 88,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 109,000 جنيه

دايو لانوس 2005

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية :112,000 جنيه

شانجان بينى 2016

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 88,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 109,000 جنيه

دايهاتسو تيريوس 1999

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 92,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 109,000 جنيه

اوبل أسترا 2003

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 86,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 114,000 جنيه

سوزوكى التو 2013

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 119,000 جنيه