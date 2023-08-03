«مسار إجباري» يفتتح مهرجان الموسيقى الصيفي بمكتبة الإسكندرية (صور)

افتتح فريق مسار إجباري، مساء اليوم الخميس، أولى حفلات المهرجان الصيفي الدولي بمكتبة الإسكندرية في دورته العشرين، والذي انطلق اليوم 3 أغسطس ويستمر حتى 1 سبتمبر المقبل، بحفلات لفرق عربية وأجنبية من الأردن وإيطاليا والنمسا، وألمانيا، وعروض فنية مختلفة.

«من عشرين سنة تقريبًا كنا على المسرح ده بنشارك في مسابقة، ودكتور راجح داوود كان بيحكم فيها وكسبنا، ومكناش نتخيل أننا هنكون بتقدم حفلة قدام الجمهور» هكذا افتتح هاني الدقاق، نجم فريق مسار إجباري، عقب صعوده على المسرح المكشوف بساحة مكتبة الإسكندرية.

إقبال كبير على حفل مسار إجباري

وشهد الحفل إقبالا كبيرا من الجماهير مستمتعين بما قدمه فريق مسار إجباري من أغانيهم المميزة منها: «بقيت حاوي، خارج الصندوق، متخفش من بكرة، زيك أنا وغيرها».

42 حدث فني في المهرجان الصيفي بمكتبة الإسكندرية

ومن جانبه قال الدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، إنه سيتم استضافة 42 حدثا فنيا ما بين موسيقى ومسرح وسينما، وورش عمل لفنانين كبار، مشيرّا إلى أن الحفلات تضم فرق شابة والافتتاح بفريق مسار إجباري، بالإضافة لحفلات نجوم كبار منهم الفنان علي الحجار والموسيقار عمر خيرت.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مهرجان الصيف الدولي، اليوم، أن الإقبال على أولى حفلات المهرجان كبير، حيث يتواجد أكثر من 3000 فرد بساحة المكتبة التي تتم بها الاحتفال اليوم، حيث تتنوع الحفلات ما بين المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، والمسرح الكبير سعته 1700فرد، والبلازا التي تستوعب أكثر من 4000 فرد.