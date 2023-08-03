لجنة الأسرة بالحوار الوطني تقترح إلغاء الإنذار بالطاعة واستبدال لفظ «النشوز»

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، إن اللجنة ناقشت اليوم 3 موضوعات عن النفقة والطاعة والكد والسعاية في إطار مشكلات ما بعد الطلاق، وخرجت النقاشات بالعديد من المقترحات منها ضرورة التوعية بأهمية الزواج وتكوين أسرة.

نص يعرف الزواج

وأضافت «البغدادي»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه من ضمن المقترحات وجود نص يعرف الزواج من حيث الحقوق والواجبات، وتسريع إجراءات التقاضي فيما يخص النفقة على أن يكون هناك نص قانوني ينص على الزيادة السنوية والتوسع في وسائل إثبات الدخل الحقيقي.

وأشارت إلى أنه من ضمن المقترحات تعديل المادة الخاصة بحبس الزوج الذي يمتنع عن سداد نفقة زوجته وأولاده وتغليظ العقوبة في حال الامتناع عن دفع النفقة، وتفعيل دور الجهات التنفيذية لتنفيذ الأحكام بالنفقات، ووجود بنية رقمية لضبط البيانات.

استبدال لفظ «النشوز»

ولفتت إلى أنه بالنسبة للطاعة، اقترح الحوار الوطني إلغاء الإنذار بالطاعة، واستبدال لفظ «النشوز» بكلمة «الإخلال بالواجبات الزوجية»، حيث يتم تفسيره في إطار نظرة دينية على الرغم أن لفظ النشوز ينطبق على المرأة والرجل.