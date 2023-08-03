مقرر «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»: يجب التوسع في سياسة ملكية الدولة

قال طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة في الحوار الوطني، إنه يجب التوسع في إيرادات الدولة، ومن ضمنها ما يسمى بـ«سياسة ملكية الدولة» في طرح بعض المشروعات في البورصة، وطرح بعض المشروعات الأخرى لتكوين حصيلة دولارية لمعالجة هذا الأمر.

الأفكار المطروحة تحتاج للعقلانية

وأضاف «خليل»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الأفكار كلها جرى طرحها في جلسات الحوار الوطني، وهي أمور مربكة وشائكة، تحتاج إلى العقلانية وتضافر جهود المخلصين كلهم للوطن.

وأشار إلى أن هناك اقتراحات بالحوار الوطني على قروض الهيئات ومنظمات التمويل الدولية، فهناك قرض هيئة التنمية الدولية وقرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير وقرض بنك التنمية الأفريقي وقروض البنك الإسلامي للتنمية وقرض بنك الاستثمار الأوروبي وصناديق التمويل العربية والأجنبية.

وضع سقف للدين

وأوضح أن كل هذه الصناديق والمقرضين لابد من عمل معهم بروتوكولات تعاون أخرى لمحاولة أجل الدين بشكل أو بآخر، ولابد من وضع سقف للحكومة للدين.